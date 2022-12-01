MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Sözde sorumlunun da aralarında bulunduğu beş zanlı yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ, Silahlı Terör Örgütü üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişi ve kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgütle irtibatlı olup çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki kişilerin olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul'un 10 ilçesindeki 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.