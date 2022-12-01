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ANKARA

MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Sözde sorumlunun da aralarında bulunduğu beş zanlı yakalandı

MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MİTten Suriyede DEAŞ operasyonu: Sözde sorumlunun da aralarında bulunduğu beş zanlı yakalandı
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MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Kasım 2022 ayı içinde Barış Pınarı Harekâtı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan;

- Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod Muhammed Halid ALİ’nin, BPH alanı sorumlusu olduğu ve Suriye’nin Çöl Bölgesinde faaliyet gösterdiği,

- Abu Ömer Korani kod Muhammed SALİH’in, örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı,

- Abu İslam Salo kod Halit Muhammed İsa El HULU ve Abu Hasan Şami (K) Ali Hüseyin ALİ’nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği,

-Abu Hamza kod Şadi El Setem El ALİ’nin BPH alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, belirtildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ, Silahlı Terör Örgütü üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişi ve kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgütle irtibatlı olup çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki kişilerin olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul'un 10 ilçesindeki 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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TSK ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
Ders gibi sözler

Ders gibi sözler

​Sakız çiğneyen yarışmacıya kayıtsız kalamadı.
Görünce şoke oldu

Görünce şoke oldu

Elinin acısıyla gittiği hastanede röntgen çektirmişti.
MİTten Suriyede DEAŞ operasyonu

MİT'ten Suriye'de
DEAŞ operasyonu

Aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

​Onlarca kişiye reçete yazdı ambulansla hasta naklederken yakalandı.

​Beklenenden çok fazla: Türkiye'yi etkisi altına alacak.

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