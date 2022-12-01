MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Sözde sorumlunun da aralarında bulunduğu beş zanlı yakalandı

MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Kasım 2022 ayı içinde Barış Pınarı Harekâtı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan;
- Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod Muhammed Halid ALİ’nin, BPH alanı sorumlusu olduğu ve Suriye’nin Çöl Bölgesinde faaliyet gösterdiği,
- Abu Ömer Korani kod Muhammed SALİH’in, örgütün talimatı ile çeşitli baskın eylemlerine katıldığı,
- Abu İslam Salo kod Halit Muhammed İsa El HULU ve Abu Hasan Şami (K) Ali Hüseyin ALİ’nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği,
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-Abu Hamza kod Şadi El Setem El ALİ’nin BPH alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, belirtildi.