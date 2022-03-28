Gündem MODEF EXPO 2022 Fuarı açıldı Mobilyacılar kriz sonrasına hazırlanmalı
BURSA

MODEF EXPO 2022 Fuarı açıldı: Mobilyacılar kriz sonrasına hazırlanmalı

Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticilerinin son koleksiyonlarını sergilediği ve 165 firmanın katıldığı MODEF EXPO 2022’nin açılışına, yurt dışında olduğu için katılamayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fuarı ziyaret edip, firmalardan bilgi aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MODEF EXPO 2022 Fuarı açıldı: Mobilyacılar kriz sonrasına hazırlanmalı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fuarı ziyaret edip, firmalardan bilgi aldı.

Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticilerinin son koleksiyonlarını sergilediği ve 165 firmanın katıldığı MODEF EXPO 2022’nin açılışına, yurt dışında olduğu için katılamayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fuarı ziyaret edip, firmalardan bilgi aldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile birlikte fuar alanını gezen Başkan Aktaş, mobilyacılarla sohbet etti.

‘FIRSATLAR ÇIKACAK’

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, Ukrayna Rusya savaşının farklı yansımalarının olabileceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Kimsenin krizinden fırsat ummuyoruz ama bunun arkasından karşılığında güzel fırsatlar da çıkacak. Dolayısıyla bu döneme de hazır olmamız lazım. İnegöllü mobilyacı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız aynı heyecanla işlerine devam ediyor. İnegöl’ün çok daha önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Fuarımızı İnegöl’ümüze, Bursa ve ülke ekonomisine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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