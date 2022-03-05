'Momo Bebeköy' isimli restoranda skandal: Başörtülü diye müşterileri içeri almadılar İstanbul Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran, tesettürlü kadın müşterileri içeri almadı. Duruma tepki gösteren kadınlara, restoran çalışanı, "'Türbanla alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dedi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar cep telefonu ile kaydettiği o anların videosunu sosyal medyada paylaştı. İşletmenin tutumu her kesimden insanın eleştirisine neden oldu. "Yıl 2022 olmuş ama Türkiye’de başörtüsü düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor" diyen sosyal medya kullanıcıları, 'Bu kanunen suçtur, hesap sorulmalı' diyerek restorana tepki yağdırdı.

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