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Montrö davasından karar çıktı: Mahkeme 103 emekli amiralin tümünün beraatine hükmetti

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

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Haber Merkezi DHA
Montrö davasından karar çıktı: Mahkeme 103 emekli amiralin tümünün beraatine hükmetti
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Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası yer alan 103 emekli amiralin yargılandığı davada, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Bazı sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasından sonra duruşmaya müzakere arası verildi.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel ile emekli amiraller Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 103 sanık, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan beraat etti.

Mahkeme heyeti başkanı, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle bu kararın oy birliğiyle verildiğini açıkladı.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

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Amirallerin Montrö Bildirisi davasında karar

103 emekli amiralin yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

Yakında tamamen yok olacak.

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