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Moskova'da dörtlü Suriye zirvesi: Türkiye Rusya İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının 'Suriye konulu' toplantı başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının "Suriye konulu" toplantısı Moskova’da başladı.

11:15 . 10/05/2023 Çarşamba
AA

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#Türkiye
#Rusya
#İran
#Esed
10 dakika önce
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