Moskova'da dörtlü Suriye zirvesi: Türkiye Rusya İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının 'Suriye konulu' toplantı başladı

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Suriye ile normalleşme kapsamında yarın Moskova’da yapılması planlanan dörtlü dışişleri bakanları zirvesinin ardından, teknik ekipler çalışmalarına hız verecek. Mültecilerin dönüşü de masada. Dışişlerinden yetkililer, güvenli ve saygılı geri dönüş olması gerektiğini, Suriye’nin de buna “Hayır” demediğini ifade etti. Yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı: “Ama insanlar dönmüyor, diyorlar. Neden? Oradaki yönetime güvenmiyorlar.”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla 10 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya’yı ziyaret edecek. Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında yarın Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantıda, rejim ile ilişkilerin normalleşmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da Sudan gibi olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu, çatışmaların sürdüğü Sudan'da büyükelçilik çalışanları ve özellikle güvenlik görevlilerinin bir operasyonla bölgeden çıkarıldığını söyledi.