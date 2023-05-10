Moskova'da dörtlü Suriye zirvesi: Türkiye Rusya İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının 'Suriye konulu' toplantı başladı

Suriye ile normalleşme kapsamında yarın Moskova’da yapılması planlanan dörtlü dışişleri bakanları zirvesinin ardından, teknik ekipler çalışmalarına hız verecek. Mültecilerin dönüşü de masada. Dışişlerinden yetkililer, güvenli ve saygılı geri dönüş olması gerektiğini, Suriye’nin de buna “Hayır” demediğini ifade etti. Yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı: “Ama insanlar dönmüyor, diyorlar. Neden? Oradaki yönetime güvenmiyorlar.”