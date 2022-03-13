Motokuryeler yarından itibaren yeniden hizmet verecek

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurmuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokuryelerin ne zaman çalışmaya başlayacaklarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.
YARIN İZİN VERİLECEK
Yerlikaya Twitter paylaşımıyla, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini bildirdi.
Kıymetli İstanbullular;
14 Mart Pazartesi (Yarın)
⏰ 1️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗
Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CI1iWxA8Wr
Kıymetli İstanbullular;