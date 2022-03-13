Motokuryeler yarından itibaren yeniden hizmet verecek

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokuryelerin ne zaman çalışmaya başlayacaklarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

YARIN İZİN VERİLECEK

Yerlikaya Twitter paylaşımıyla, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini bildirdi.