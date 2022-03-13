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İSTANBUL

Motokuryeler yarından itibaren yeniden hizmet verecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere yarın (14 Mart Pazartesi) saat 10.00’dan itibaren izin verileceğini duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında "Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Motokuryeler çalışıyor mu? Ne zaman çalışmaya başlayacak? Motosiklet yasağı ne zaman bitecek?
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İstanbul Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını duyurmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokuryelerin ne zaman çalışmaya başlayacaklarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

YARIN İZİN VERİLECEK

Yerlikaya Twitter paylaşımıyla, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini bildirdi.
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