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AKSARAY

Aksaray'da kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Motosiklet devrildi: Kasksız sürücü öldü

Aksaray'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Önder Bozgoz (21) yaşamını yitirdi. Kaza, Eskil ilçesinde meydana geldi. Tarlada çalışırken kazayı gören çiftçi, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, başında kask bulunmayan sürücü Bozgoz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kasksız sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kasksız sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksaray'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Önder Bozgoz (21), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Eskil ilçesi Esmekya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Önder Bozgoz yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Tarlada çalışırken kazayı gören çiftçi, sağlık görevlilerine haber verdi.

  • İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, başında kask bulunmayan sürücü Bozgoz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Önder Bozgoz'un cansız bedeni, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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