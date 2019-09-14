Gündem Motosiklet otomobile çarptı Sürücüsünün ayak bileği koptu
İZMİR

İzmir haberleri: Motosiklet otomobile çarptı sürücüsünün ayak bileği koptu

Motosiklet otomobile çarptı: Sürücüsünün ayak bileği koptu

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olan Birol K'nın sağ ayak bileği koptu.

Haber Merkezi IHA
Birol K, hastaneye kaldırıldı.
Birol K, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazası, saat 00.30 sıralarında Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ata Sanayi istikametine seyreden motosiklet, refüjü aşarak Çiğli yönüne gitmekte olan bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Sağ ayak bileği koptu

Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü Birol K.’nın, (52) sağ ayak bileği koptu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastane’sine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü
GÜNDEM
Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü
Hepsini tek tek vurdu

Hepsini tek tek vurdu

Aselsan geliştirdi, ​drone tehdidini Atom durduracak.
83 yaşındakiHurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çin İHAsı uçamadıbiz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.
Bombalı paketi açan<br>rektörün eli koptu

Bombalı paketi açan
rektörün eli koptu

​Olay, Ukrayna'nın Ternopil şehrinde meydana geldi.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri binadan çıkardı.
Sıra Fırat'ın<br>doğusuna geldi

Sıra Fırat'ın
doğusuna geldi

Bahçeli'den Bayburt'ta önemli açıklamalar.
Kardeşi de<br>emniyet imamı çıktı

Kardeşi de
emniyet imamı çıktı

​ByLock'a 20 binden fazla giriş yaptığı tespit edildi.
Saldırıyı HDP yaptı

Saldırıyı HDP yaptı

​7 kişinin şehit olduğu saldırıda tüm izler HDP'ye çıktı.
Bu da kargo çetesi

Bu da kargo çetesi

Başkalarının yerine geçerek paketleri böyle aldılar.
20 yıldır<br>böylesi görülmedi

20 yıldır
böylesi görülmedi

Karadeniz alarm veriyor: Kasım ayında kapanabilir.
Deprem<br>anı kamerada

Deprem
anı kamerada

Çankırı 3 dakika arayla iki depremle sarsıldı.
Husiler petrol<br>tesislerine saldırdı

Husiler petrol
tesislerine saldırdı

​Suudi Arabistan'da iki petrol bölgesi hedef alındı.
Çağırmak için <br>mecbur kalabilir

Çağırmak için
mecbur kalabilir

​G.Saraylı futbolcudan Şenol Güneş'e mesaj.
Türk dizileri <br>dünyayı ele geçirdi

Türk dizileri
dünyayı ele geçirdi

​2023'te gelir 1 milyar doları bulacak
49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

49 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Soruşturmada 223 astsubay için gözaltı kararı çıktı.
Tüm Türkiye'de<br>aranıyordu

Tüm Türkiye'de
aranıyordu

170 bin kişiyi dolandırmıştı, İzmir'de yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.