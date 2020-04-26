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Motosikleti çalan hırsıza meydan dayağı

İzmir’de bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, çalışan tarafından fark edildi. İş yeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, bölgeden geçen polis olaya müdahale ederek hırsızı gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Olay güvenlik kamerasından görüntülendi.
Olay güvenlik kamerasından görüntülendi.

İzmir’in Konak ilçesinde 23 Nisan günü Basmane semtinde bulunan bir iş yeri önünde meydana gelen olayda, başını kapüşonla kapatan bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, iş yeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi. Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca ayaklarıyla iterek götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan iş yeri çalışanı tarafından fark edildi.

Hırsızı yakalayıp dayak attı.

Güvenlik kamerası olayı kaydetti

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızın peşinden koşup onu yakalayan işyeri çalışanı Ç.K., hırsıza meydan dayağı attı. Bu sırada 23 Nisan kutlamalarından dönen polis ekibi, tesadüfen olayı görüp müdahale etti. Darp edilen hırsızı Ç.K.’nin elinden kurtaran polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.
Olaydan geriye ise Ç.K.’nin motosiklet hırsızına attığı meydan dayağının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.

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