Gündem Motosikleti çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirdi
3. SAYFA

Motosikleti çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirdi

Osmaniye'de bir bina önündeki motosikleti çalarken eline geçirdiği keserle güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışan hırsız, görüntülerden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Motosikleti çalmadan önce güvenlik kamerasının açısını keserle değiştirdi
Ekipler, motosikleti çalan şahsın keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasının açısını bulduğu keserle değiştirmeye çalıştığını gördü.

Osmaniye'nin Raufbey Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın önünde park halinde olan motosiklet 10 Haziran günü çalındı. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasının açısını bulduğu keserle değiştirmeye çalıştığını gördü.

Görüntülerden kimliği tespit edilen şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık suçu olan K.U. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takip sonucunda şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 gün önce cezaevinden çıktı 10 günde 9 motosiklet çaldı: Yine tutuklandı
GÜNDEM
15 gün önce cezaevinden çıktı 10 günde 9 motosiklet çaldı: Yine tutuklandı
Abone Ol Google News
83 yıl önce sulara gömülmüştü

83 yıl önce
sulara gömülmüştü

Batık geminin dev omurgası gün yüzüne çıktı.
Durakta can pazarı yaşandı

Durakta can pazarı yaşandı

Aşırı hız sonrası kontrolden çıkıp 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi.
Cumhurbaşkanı Temmuz başına kadar diye belirtmişti: Daha rahat sosyal ortam olabilir

​Kovid-19 ile mücadelede aşılama günlük 1,5 milyon doz sınırını aştı.

​Ceza İnfaz Yasası Meclis'te kabul edildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı'na tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'yı hedef aldı.

Bir polisin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Meclisi'nde vekillere seslendi.

​İstanbul'daki fabrika yangını beş saatte söndürüldü.

Sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı.

​FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırıyordu.

Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, yolcular panik yaşadı.

Batı Şeria'da vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

​Delil olup olmadığını sormak suç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.