Motosikletiyle dünya turuna çıkan Hintli Meenakshi Das İstanbul'da: Türkiye'de gördüğüm yardımseverlik beni çok etkiledi

10 Aralık 2023'te ailesini zor da olsa ikna ederek motosikletiyle dünya turu yapmak için Hindistan'dan yola çıkan Meenakshi Das 18 bin kilometrelik yolculuğun ardından 13 Haziran'da İstanbul'a ulaştı. Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşan kadının buradan sonraki durağı ise Bulgaristan olacak. Diğer ülkelerin aksine Türkiye'de gördüğü misafirperverlik ve teknik destek imkanları sebebiyle burayı çok sevdiğini aktaran Meenakshi Das, bir yıl içerisinde kalan 59 bin kilometrelik yolu da tamamlamayı planlıyor.

'Ciddi bir hazırlık süreci geçirdim'

Hindistan'dan başlayan seyahati ve bu süreçte yaşadıklarını anlatan Meenakshi Das, “4 ay önce başladığım bu yolculuğa çıkmak hiç de kolay olmadı. Başta 15 yaşındaki kızım olmak üzere, önce ailemi ikna ettim, ardından ciddi bir hazırlık süreci geçirdim. Elbette ki en önemli adım, dünya turuna dayanabilecek doğru motosikleti seçmekti. Bu noktada Bajaj Dominar D 400'ün benim için en doğru araç olduğunu gördüm. Nitekim hem motosikletin sürüş kalitesi hem de kolayca usta bulabilme fırsatı kararımın ne derece doğru olduğunu gösterdi” diye konuştu.

'Türkiye'de çok rahat bir yolculuk geçirdim'

Türkiye'deki insanların yardımseverliğinden etkilendiğini belirten Das, “İstanbul'a gelene kadar binlerce kilometre yol yaptım. Suudi Arabistan'da fırtınaya yakalandım, Ermenistan'da ise kar yağışı yüzünden küçük bir kaza atlattım. Her iki ülkede de yardım gördüğümü söylemem pek mümkün değil. Türkiye'de ise hem ikram hem misafirperverlik hem de teknik destek anlamında çok rahat bir yolculuk geçirdim. Bu ilgi ve yardımseverlik açıkçası beni oldukça etkiledi. Bu noktada Kuralkan yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

'Doğru motor ve bilinçli bakımla gidemeyeceğiniz mesafe yok'

Meenakshi Das “Doğru ve güvenilir motor tercihi size dünya turunun kapılarını bile aralayabilir. Elbette bakımlarını düzenli olarak yapmak şartıyla. Örneğin ben yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürekli olarak yanımda bakım ve tamir kitleri bulunduruyorum. Gittiğim ülkelerde ustalara motorumu kontrol ettirip güvenle seyahat ediyorum. 200 kilometrede bir motorumu dinlendiriyor, 5 bin kilometrede bakım yapıyor ve 20 bin kilometrede bir de lastiklerimi değiştiriyorum. Doğru motor ve bilinçli bakımla gidemeyeceğiniz mesafe yok” dedi.







