Motosikletlinin arkasına atlayan polis kovaladığı zanlıyı yakaladı: Bakan Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

'Muhtarım' diyerek silah çekti, polis motokuryenin arkasına atlayıp kıskıvrak yakaladı.
Olay geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul'da meydana geldi. Motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, 'muhtar' olduğunu belirterek motosiklet sürücüsüne silah gösterdi.
Yaşananların ardından motosiklet sürücüsü, durumu trafik polisine bildirdi. Muhtar, olay yerinden uzaklaşırken polis ise yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsü Ömer Uğur’u durdurarak aracı takip ettirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlıyı takip edip önünü keserek yakalayan Komiser Yardımcısı Çetin Gülen'in videosunu paylaşarak teşekkür etti.