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Motosikletlinin arkasına atlayan polis kovaladığı zanlıyı yakaladı: Bakan Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde muhtar olduğu belirtilen zanlı, yolda tartıştığı vatandaşı silahla tehdit etti. Durumu gören polis, yoldan çevirdiği motosikletli ile zanlıyı takip edip önünü keserek yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaş ve polis memuruna teşekkür ederek, "Görevini layıkıyla yerine getiren Komiser Yardımcımız Çetin Gülen'i tebrik ediyorum." dedi.

19:23 . 15/09/2023 Cuma
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'Muhtarım' diyerek silah çekti, polis motokuryenin arkasına atlayıp kıskıvrak yakaladı.

'Muhtarım' diyerek silah çekti, polis motokuryenin arkasına atlayıp kıskıvrak yakaladı.

Olay geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul'da meydana geldi. Motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü, 'muhtar' olduğunu belirterek motosiklet sürücüsüne silah gösterdi.

Yaşananların ardından motosiklet sürücüsü, durumu trafik polisine bildirdi. Muhtar, olay yerinden uzaklaşırken polis ise yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsü Ömer Uğur’u durdurarak aracı takip ettirdi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlıyı takip edip önünü keserek yakalayan Komiser Yardımcısı Çetin Gülen'in videosunu paylaşarak teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

"Bu sahne bir sinema filminde değil İstanbul Ataşehir’de yaşandı."
diyen Bakan Yerlikaya,
"Komiser Yardımcımız emniyet aracı ters istikamette kaldığı için bu kez bir kurye motosikletini durdurdu ve peşinde olduğu aracı yakaladı. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor. Görevini layıkıyla yerine getiren Komiser Yardımcımız Çetin Gülen’i tebrik ediyorum. Polisimize yardımcı olan motokurye sürücümüze teşekkür ediyorum."
dedi.

#İstanbul
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#içişleri Bakanı
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