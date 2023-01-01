Motosikletlinin arkasına atlayan polis kovaladığı zanlıyı yakaladı: Bakan Yerlikaya'dan teşekkür paylaşımı

"Komiser Yardımcımız emniyet aracı ters istikamette kaldığı için bu kez bir kurye motosikletini durdurdu ve peşinde olduğu aracı yakaladı. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor. Görevini layıkıyla yerine getiren Komiser Yardımcımız Çetin Gülen’i tebrik ediyorum. Polisimize yardımcı olan motokurye sürücümüze teşekkür ediyorum."