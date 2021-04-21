MSB: 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi

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Testi pozitif çıkan avukat çalışırken yakalandı: HES kodu ele everdi

Kırıkkale’de korona virüs testi pozitif olan bir avukat, bürosunda çalışırken yakalandı. HES kodu avukatı ele verdi. Avukata tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.