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Gündem MSB 1 Ocak 2021den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB: 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2021'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: 1 Ocak 2021den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

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