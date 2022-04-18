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HAKKÂRİ

MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 10 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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