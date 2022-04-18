MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/VLWXIDA3yS REKLAM April 18, 2022

OYNAT 01:52 Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın kabusu oluyor: Bordo bereliler ve komandolar teröristlerin inlerine girdi Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. F16'lar hedefleri vurmak için havalanırken, gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Bordo bereliler ve komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi.



Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:25 Pençe Kilit Operasyonu'ndan ilk görüntüler: Hedefler tek tek imha edildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde hedeflerin nokta atışı vurulduğu anlar yer aldı. ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen operasyona komandolar ve bordo bereliler de katıldı. BiP'te paylaş

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