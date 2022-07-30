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ANKARA

MSB: 13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı'nın (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 13 MEMATT daha Azerbaycana teslim edildi
13 MEMATT daha Azerbaycan'a teslim edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı şirketimiz, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 13 adet Mekanik Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) daha Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Bugüne kadar Azerbaycan'a ihraç edilen MEMATT sayısı 20'ye ulaşmış oldu. Dağlık Karabağ bölgesindeki mayınlı arazilerin temizlenmesinde kullanılacak MEMATT’lar kardeş Azerbaycan’a hayırlı olsun. Toplamda 20 adet MEMATT’ı kardeş Azerbaycan Ordusu'na kazandıran ASFAT personelimizi de kutluyoruz" denildi.

DHA

DHA

DHA

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