MSB: 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.
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