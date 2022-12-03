MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vrSssyW6hr
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.