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ANKARA

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Komandolarımız 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

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