MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Aday krizi yaşayan altılı masanın anayasa teklifi ve parlamenter sisteme dair vaatlerine bir tepki de muhalif gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz "Böyle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Cumhurbaşkanı da altı tane siyasinin emir erine dönecekse, bu sisteme oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.