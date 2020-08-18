MSB: ​3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi."
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/yaFz3hGgdS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/tcsavunma/... 18, 2020