MSB: ​3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Sporculara müjde: Başarılı sporcuya özel okul ücretsiz

İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporculara özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanı geliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, ulusal spor faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, bu imkandan yararlanabilecek” dedi. Sporcu öğrenciler, madalyalarının rengine göre puanlanacak.