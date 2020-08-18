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Gündem MSB 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: ​3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi."


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