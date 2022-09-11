MSB: 400'ün üzerinde sığınak ve mağara ele geçirildi

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle;
Bin 500'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.
Pençe - Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 369'a ulaştı.
MSB tarafından yapılan açıklama şöyle;
Bin 500'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi.
Pençe - Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 369'a ulaştı.
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