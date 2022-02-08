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ANKARA

MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

'HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!

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