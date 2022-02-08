MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
'HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!
1⃣PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. pic.twitter.com/UTLAIcZm0x
1⃣PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. pic.twitter.com/UTLAIcZm0x— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2022