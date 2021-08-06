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ANKARA

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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