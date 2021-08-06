MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/9lNBIHqh46
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/9lNBIHqh46— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2021