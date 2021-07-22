MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" denildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/fT07hKulv2
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/fT07hKulv2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2021