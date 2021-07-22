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MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen bir PKK’lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri
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Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!" denildi.

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