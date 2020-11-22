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Gündem Avaşinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB açıkladı: Avaşin'de 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Avaşin'de 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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