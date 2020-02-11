MSB açıkladı, İdlib'i Esed rejiminin başına yıktık: 51 asker öldürüldü bir cephanelik imha edildi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposu imha edildi, 1 tank ele geçirildi" denildi.
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Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposu imha edildi, 1 tank ele geçirildi" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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