MSB açıkladı, İdlib'i Esed rejiminin başına yıktık: 51 asker öldürüldü bir cephanelik imha edildi İdlib'de 5 askerimizi şehit eden Esed rejimine yönelik sürdürülen harekatta, 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposu imha edildi, 1 tank ele geçirildi.

Haber Merkezi 11 Şubat 2020, 19:24 Son Güncelleme: 11 Şubat 2020, 19:34 AA