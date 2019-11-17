MSB açıkladı: MİT El Bab saldırısını düzenleyen teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da 18 sivili katleden teröristin MİT operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
BAKANLIK YAKALANDIĞINI DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadeleri kullanıldı.
El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ax6jMX2Rg5
El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ax6jMX2Rg5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2019