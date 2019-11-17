MSB açıkladı: MİT El Bab saldırısını düzenleyen teröristi yakaladı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın katıldığı canlı yayında, S-400 ve F-35 meseleleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien'ı iki başkan görevlendirdi. Biz bir çalışma başlatıyoruz şu anda, hatta bugün itibarıyla da o çalışmaya başladık. Çalışma NATO koordinatörlüğünde değil, ikili düzeyde yürüyecek" dedi. Öte yandan Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'ye ziyaret etmesinin beklendiğini açıkladı.