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ANKARA

MSB açıkladı: MİT El Bab saldırısını düzenleyen teröristi yakaladı

Milli savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
El Bab'da PKK/YPG'li teröristlerden bombalı saldırı
El Bab'da PKK/YPG'li teröristlerden bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da 18 sivili katleden teröristin MİT operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

BAKANLIK YAKALANDIĞINI DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

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