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POLİTİKA

MSB: Al Nasr Tatbikatı kapsamında eğitim gösterileri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında eğitim gösterileri icra edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı.
Foto: Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından ortak icra edilen Al Nasr Tatbikatı kapsamında Mekanize Piyade Bölüğü idari test düzeni, ilerleme ve açılma düzeni eğitim gösterileri icra edildi" denildi.

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