MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi bir insanlık suçudur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslamofobi bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır" dedi. Başkan Erbaş, dünyadaki tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam'ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışması gerektiğine vurgusu yaptı.