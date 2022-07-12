MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IRuxovmh2i
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.