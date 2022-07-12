MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

İngiltere her yıl 100 milyar plastiği çöpe atıyor

Greenpeace tarafından yapılan ankete göre İngiltere'deki haneler her yıl yaklaşık 100 milyar plastik ambalajı çöpe atıyor. Plastiğin ise sadece yüzde 12'si geri dönüştürülüyor.