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POLİTİKA

MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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