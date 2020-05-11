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Gündem MSB Çaldıran hudut hattında 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi
POLİTİKA

MSB: Çaldıran hudut hattında 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Çaldıran hudut hattında kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
6 bin 578 paket kaçak sigara.
6 bin 578 paket kaçak sigara.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birlikleri tarafından Van'ın Çaldıran ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

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