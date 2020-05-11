MSB: Çaldıran hudut hattında 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birlikleri tarafından Van'ın Çaldıran ilçesi hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6578 paket kaçak sigara ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1HZLo91ubv
Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6578 paket kaçak sigara ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1HZLo91ubv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 Mayıs 2020