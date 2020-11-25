MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jYytybZGxM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2020

OYNAT 00:45 MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM MSB: 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

GÜNDEM MSB: PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi