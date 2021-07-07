MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK #pençeşimşek pic.twitter.com/6kHObGnyr6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2021