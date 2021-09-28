MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
- Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/82KioOus7j
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!