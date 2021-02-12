MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu."
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu. pic.twitter.com/IEjhNb5HCU
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.