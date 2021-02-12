MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu."

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



Tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu. pic.twitter.com/IEjhNb5HCU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021

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