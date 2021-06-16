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POLİTİKA

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi."

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