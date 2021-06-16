MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi."
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pX1xGjaNfg
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!