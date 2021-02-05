Gündem MSB duyurdu Atmaca mermisinin ilk atışı başarıyla icra edildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Atmaca mermisinin ilk atışı başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli imkanlarla geliştirilen taarruz güdümlü Atmaca mermisinin TCG Kınalıada Korvetinden harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi" denildi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'da teslimatlar bu yıl başlıyor.
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'da teslimatlar bu yıl başlıyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millî imkânlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi ATMACA’nın TCG KINALIADA korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz’de başarı ile icra edildi."

Teslimatlar bu yıl başlıyor

Seri üretim sürecinin başladığı Türkiye’nin ilk deniz füzesi olarak da bilinen Atmaca'da ilk teslimatlar çok yakında başlıyor. Savunma uzmanlarının Ege ve Akdeniz’de yeni bir sayfa açılacağını belirttiği füze ile 250 km uzaktaki hedefler vurulabilecek. Savaş gemilerindeki Harpoon Füze Sistemi'nin yerini alacak Atmaca'da seyir halindeyken hedef güncellenebilirken dik açı ile gemiye dalış ile hedef de küçültülebiliyor.

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Ege ve Akdeniz'de yeni sayfa açacak Türk füzesi: Teslimatlar bu yıl başlıyor
  • Denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren Atmaca Seyir Füzesi'nin karadan karaya olan versiyonu için de çalışılıyor.

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