MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi​

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Terörist neredeyse hedef orası!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/kjagVJd9ja
Terörist neredeyse hedef orası!