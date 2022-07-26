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ANKARA

MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi​
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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