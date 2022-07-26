MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi​

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bu arada, depremin ardından bölgede tarama faaliyetlerine başlandı. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı bildirildi.