MSB duyurdu: Hudut Kartalları dört teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan yapılan açıklamada "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ ve 2'sinin de PKK/YPG-PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ ve 2'sinin de PKK/YPG-PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/DKftlbrqXF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2022

GÜNDEM MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz