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POLİTİKA

MSB duyurdu: Hudut Kartalları dört teröristi yakaladı

MSB, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terörist 4 kişinin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı.

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MSB duyurdu: Hudut Kartalları dört teröristi yakaladı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan yapılan açıklamada "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ ve 2'sinin de PKK/YPG-PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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