MSB duyurdu: Listeye 4 çizik daha

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tK3YtKpr9z — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2021

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