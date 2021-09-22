Gündem Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım
ANKARA

Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Mehmetçik, Barış Pınara bölgesinde çocuklar olmak üzere her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetleri icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı ve sağlık taraması yapıldı.

HER ZAMAN DÜNYAYA ÖRNEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman ve her yerde olduğu gibi insani yardımlarıyla bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiği belirtildi.

GIDA YARDIMI VE SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Mehmetçik'in masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Kuleye, Salihiyah, İsavi ve Tımış meskun mahal ve köylerinde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuklar olmak üzere her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin icra edildiği bildirildi.

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Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve sağlık taraması hizmetinin verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • "Çocukları da unutmayan Mehmetçiklerimiz onlara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağladı. Ayrıca bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yardım elini bölgeye uzatarak masum ve mazlumlara umut olmaya ve bölgede hayatın normalleşmesine katkı sağlamaya devam edecektir."

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