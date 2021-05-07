MSB duyurdu: Pençe operasyonlarında bulunan mağara içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/z1KK9K7buP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2021

GÜNDEM MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi