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Gündem MSB duyurdu Pençe operasyonlarında bulunan mağara içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Pençe operasyonlarında bulunan mağara içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarındaki arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Pençe operasyonlarında bulunan mağara içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi
Operasyonda bulunan mağara.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

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