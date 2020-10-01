MSB duyurdu: Terör bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı"
Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/WHh972C2ax
Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/WHh972C2ax— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020