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Gündem MSB duyurdu Terör bağlantılı 12 kişi Yunanistana kaçarken yakalandı
POLİTİKA

MSB duyurdu: Terör bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan, terör örgütleriyle bağlantılı 12 şahısın, hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Terör bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Terör bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı"

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MSB duyurdu: Terör bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM
MSB duyurdu: Terör bağlantılı 12 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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