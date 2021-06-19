MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı dört kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi Mardin'de yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi 19 Haziran 2021, 18:48 Son Güncelleme: 19 Haziran 2021, 19:27 Diğer