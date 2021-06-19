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MARDİN

MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı dört kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi Mardin'de yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.

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MSB duyurdu: Türkiyeye girmeye çalışan biri PKKlı dört kişi yakalandı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı." denildi.

Şahıslardan biri PKK'lı çıktı

Açıklamanın devamında ise, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri yer aldı.

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