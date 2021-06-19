MSB duyurdu: Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı dört kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı." denildi.
Şahıslardan biri PKK'lı çıktı
Açıklamanın devamında ise, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri yer aldı.
Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/lkg1MEVrAD
Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/lkg1MEVrAD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021