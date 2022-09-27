MSB duyurdu: Üç bölgede 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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