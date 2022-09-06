Gündem MSB duyurdu Yedi terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu: Yedi terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Yedi terörist etkisiz hâle getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi"


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