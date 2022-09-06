MSB duyurdu: Yedi terörist etkisiz hâle getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Kendilerine çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişkide olacağının kararını çok daha düşünerek verecektir' ifadelerini kullandı.