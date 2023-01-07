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ANKARA

MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 15 terörist yakalandı

MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 15 terörist yakalandı
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 15 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerin 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

  • Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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