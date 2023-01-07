MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 15 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 15 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerin 8'inin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
- Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
PKK ile FETÖ el ele Yunanistan’a kaçarken Mehmetçiğe yakalandılar.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 2’sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/nBZlhyjDOe
PKK ile FETÖ el ele Yunanistan’a kaçarken Mehmetçiğe yakalandılar.
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