MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı

Dünya

Sudan'da Başbakan Hamduk gözaltına alındı: 'Çok tehlikeli ve kabul edilemez'

Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Başbakan Abdullah Hamduk'un gözaltına alınmasının "çok tehlikeli ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.