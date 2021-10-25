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ANKARA

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Yunanistana kaçmaya çalışan 7 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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