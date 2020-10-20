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Gündem MSB duyurdu Zeytin Dalı bölgesinde dört terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde dört terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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