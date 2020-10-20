MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde dört terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4nTzL3XFLQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2020

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