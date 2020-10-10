MSB: Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/e7PIgqVsde — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020