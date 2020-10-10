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Gündem MSB Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
ANKARA

MSB: Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, "Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Haber Merkezi AA
Türkiye-Azerbaycan Ortak Tatbikatı'ndan bir görüntü.
Türkiye-Azerbaycan Ortak Tatbikatı'ndan bir görüntü.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: Bu ateşkes Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat
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Dışişleri Bakanlığı: Bu ateşkes Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat

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