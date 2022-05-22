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ANKARA

MSB: Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin Mirza kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi
MSB: Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TURUNCU LİSTEDEN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi" denildi.

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