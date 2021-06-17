Gündem MSB açıkladı ABD talep etti F-16 uçaklarımız B-52 uçağına refakat etti
ANKARA

MSB açıkladı: ABD talep etti F-16 uçaklarımız B-52 uçağına refakat etti

Milli Savunma Bakanlığınca ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine Türk F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yapıldığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
MSB: F-16 uçaklarımız ABDnin B-52 uçaklarına refakat etti
Bakanlık, görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.

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