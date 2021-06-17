MSB açıkladı: ABD talep etti F-16 uçaklarımız B-52 uçağına refakat etti

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.

ABD Avrupa K.lığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır.#MSB #TSK pic.twitter.com/nD44QbdPtc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2021